Кормье готов заменить Уайта на посту президента UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что однажды хотел бы возглавить организацию. Ее президентом с 2001 года является Дана Уайт.

— Любой человек в мире согласился бы возглавить UFC, если бы у него была такая возможность, — цитирует Кормье MMA Fighting. — Думаю, что люди не видят того влияния, которое промоушен оказывает на общество — работа, которая проводится с молодёжными программами, другие акции. Но Дана будет здесь долго. Он главный. Безусловно, я бы согласился на любую работу в UFC. Люблю эту организацию.

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