Корешков проведет бой с Родригесом на турнире AMC Fight Nights 23 февраля

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков проведет следующий бой 23 февраля против бразильца Адриано Родригеса на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

На счету 33-летнего российского бойца 22 победы и 4 поражения в MMA. У 31-летнего Родригеса — 17 побед, 5 поражений и результат одного боя был признан несостоявшимся.

В программе вечера Fight Nights намечено 9 поединков. Мероприятие пройдет на территории игорной зоны «Красная Поляна».