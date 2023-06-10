Корешков прокомментировал слухи о возможной продаже Bellator

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, российский боец Андрей Корешков прокомментировал слухи о возможной продаже компании, которые фигурируют с начала года.

«Честно говоря, пока особо не переживаю, потому что его еще не купили, а если купят, непонятно, какая у него будет судьба и какие изменения. Когда покупают организацию, то действующие контракты бойцов остаются, а для бойца главное — то, сколько он получает по контракту. Думаю, что если Bellator купят и возобновят турниры, на материальном положении бойцов это не отразится. Я об этом не задумывался. Сейчас для меня главное хорошо выступить и выступать почаще до этих глобальных перемен», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Первым о том, что Bellator выставлен на продажу заявил известный американский журналист Ариэль Хельвани. В мае о том, что компания ищет деньги новых инвесторов заявил и президент Bellator Скотт Кокер. Корешков выступает в промоушене с 2012 года, а в 2015-16 годах владел чемпионским титулом в полусреднем весе.