Копылов не выступит на турнире UFC в Петербурге?

Российский боец среднего веса (до 83,9 кг) Роман Копылов получил травму, сообщил в Инстаграме многократный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский.

30-летний Василевский, который готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 95 (27 апреля в Москве), выложил фотографию с польским бойцом Кшиштофом Йотко. Ранее сообщалось, что 29-летний Йотко 20 апреля сразится с 26-летним Копыловым на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

– Сегодня провели спарринг 5 раундов по 5 минут с польским бойцом Кшиштофом Йотко, – написал Василевский. – Он, кстати, будет драться на UFC в Питере 20 апреля, а соперником должен был быть мой друг Роман Копылов. Но Роман травмировался... Кстати, у нас с Кшиштофом мог бы получится мощный бой, судя по спаррингу. Что если мне 20 апреля подраться на UFC в Питере, а 27-го на ACA с Магой? На него, думаю, сил много не потребуется?

Копылов провел в ММА восемь боев, победив во всех.