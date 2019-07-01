Конор вспомнил о том, как он атаковал автобус с Хабибом. Фото

Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в своем Instagram вспомнил об инциденте с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Тогда он атаковал автобус с Хабибом, бросив в него тележку, из-за чего находящиеся там спортсмены получили повреждения.

- В тот раз я припарковал три Роллс-Ройса на площадку в "Барклайс-центре" в Бруклине. Да, - написал ирландец.

Этот инцидент произошел перед поединком Нурмагомедова с Элом Яквинтой. Впоследствии Макгрегор уступил Хабибу в Лас-Вегасе. После этого поединка состоялась массовая драка между представителями бойцов.