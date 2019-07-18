Конор не будет автоматическим соперником победителя боя Хабиб - Порье

Президент UFC Дана Уайт подчеркнул, что бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор не станет автоматическим соперником победителя боя между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Последний бой Конор провел 6 октября 2018 года, когда уступил чемпионский пояс UFC Нурмагомедову. После этого ирландец объявлял о завершении карьеры, но через несколько дней передумал. Бой Хабиба и Пуарье пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

- Конор вернется в конце этого года или начале следующего, - цитирует TMZ Уайта. - Станет ли он автоматическим соперником победителя боя между Хабибом и Пуарье? Нет, не станет.