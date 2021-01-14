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Конор Макгрегор похвастался часами стоимостью миллион долларов. Видео

14 января 2021, 23:21
Часы Конора Макгрегора. Фото Instagram
Часы Конора Макгрегора. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор выложил в Instagram фото часов Astronomia Tourbillon Baguette американской марки Jacob & Co, стоимость которых составляет около миллиона долларов.

Макгрегор фотографировался в светло-сием костюме и за рулем автомобиля-кабриолета. Как ирландец сообщил в Instagram, это также его новые покупки.

Сейчас Макгрегор находится в Дубае, где готовится к бою с американцем Дастином Порье. Поединок пройдет 24 января рано утром по московскому времени в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 257.

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