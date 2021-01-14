Конор Макгрегор похвастался часами стоимостью миллион долларов. Видео

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор выложил в Instagram фото часов Astronomia Tourbillon Baguette американской марки Jacob & Co, стоимость которых составляет около миллиона долларов.

Макгрегор фотографировался в светло-сием костюме и за рулем автомобиля-кабриолета. Как ирландец сообщил в Instagram, это также его новые покупки.

Сейчас Макгрегор находится в Дубае, где готовится к бою с американцем Дастином Порье. Поединок пройдет 24 января рано утром по московскому времени в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 257.