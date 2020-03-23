Конор Макгрегор: «Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее людей»

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор поддержал Италию в борьбе с пандемией коронавируса.

— Я не могу выбросить Италию из головы, — написал Макгрегор в Instagram. — Ежедневно молюсь за эту великую нацию, которая принесла миру прекрасные вещи, от людей и их культуры до его архитектуры и дизайна. Свой стиль, кухня, искусство! Список можно продолжать и продолжать.

Люди в Италии — олицетворение класса. Господь Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее людей сегодня и каждый день.