Конор Макгрегор: «Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее людей»
11:16
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор поддержал Италию в борьбе с пандемией коронавируса.
— Я не могу выбросить Италию из головы, — написал Макгрегор в Instagram. — Ежедневно молюсь за эту великую нацию, которая принесла миру прекрасные вещи, от людей и их культуры до его архитектуры и дизайна. Свой стиль, кухня, искусство! Список можно продолжать и продолжать.
Люди в Италии — олицетворение класса. Господь Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее людей сегодня и каждый день.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 339 259 человек. Умерших — 14 706, выздоровевших — 92 378. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.