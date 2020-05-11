Конор Макгрегор — Хабибу: «Ты полное позорище. Прячущаяся крыса»
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Twitter. 31-летний ирландский боец в очередной раз раскритиковал россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб, ты полное позорище. Снующая, прячущаяся крыса, все как обычно. Как я уже говорил много раз. Как было заметно много раз. Было подтверждено то, что всегда было известно. «Без комментариев» лол. Позор реальных боев», — написал в своем Twitter Макгрегор.
6 октября 2018-го 31-летний Макгрегор проиграл удушающим приемом 31-летнему Нурмагомедову на турнире UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.
В январе 2020-го ирландец нокаутировал за 40 секунд американца Дональда Серроне на UFC 246.
Khabib you absolute embarrassment. Scurrying, hiding rat as usual. As I have said many times. As has been seen many times. Through the pane of glass it was confirmed what was always known.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020
«No comment» lol.
An embarrassment to real fighting.