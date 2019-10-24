Конор Макгрегор: «Федор Емельяненко сможет вернуться»
19:46
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор назвал лучшего бойца в истории ММА.
— Кроме Макгрегора?
— Я подскажу. Федор...
— Емельяненко среди самых великих тяжеловесов за всю историю, который активен в «старую эру», до сих пор продолжает драться, — сказал Макгрегор в интервью телеканалу «Матч ТВ». — Это нужно уважать, конечно. Бывают люди, которые перестают делать то, что они раньше умели. У него, к сожалению, есть проигрыши, но он сможет вернуться назад. Желаю, чтобы все у него было хорошо. Он — икона спорта, легенда. Еще на ум приходит имя Хиксона Грейси.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...