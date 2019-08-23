Конор хочет вернуться и отомстить Хабибу

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор надеется взять реванш у Хабиба Нурмагомедова и вернуть пояс. Бой в рамках UFC 229 состоялся 7 октября 2018 года. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде и завоевал титул чемпиона в легком весе.

— Я хочу вернуть титул чемпиона, — цитирует ESPN Конора. — Тренировочный лагерь был проведен неправильно. Я многое узнал. Понимаете, о чем я? Он убегал от меня весь первый раунд, он не наносил ударов. Он бросался в ноги. Он утверждает, что говорил со мной в клетке. Но я не слышал даже шепота, пока он не оказался в доминирующей позиции. Единственная причина, по которой он оказался в доминирующем положении, была в том, что я отнесся к нему без уважения. Он просто бегал вокруг клетки. Я отключился на миллисекунду, и ему повезло нанести этот удар.

Я могу многое извлечь из этого. Могу вернуться и отомстить, и я не хочу ждать.