Команда Минакова может подать протест на результат боя с Конго

Команда российского бойца Виталия Минакова, который сегодня уступил французу Чейку Конго в рамках боя Bellator 216, не согласна с решением судей отдать победу 43-летнему спортсмену и планирует подать протест, сообщает ТАСС.

Напомним, что бойцы провели в октагоне три раунда. Судьи отдали победу Конго – 30-27, 29-28, 29-28.

– Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения. Можно подать протест, почему нет? Мы посмотрим регуляции, пересмотрим бой и, возможно, сделаем это, – приводит слова менеджера Минакова Ризвана Магомедова ТАСС.

Минаков потерпел первое поражение в карьере. Видео