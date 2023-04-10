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Колби Ковингтон отреагировал на завершение карьеры Хорхе Масвидаля

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что не смотрел поединок Гилберта Бернса (22-5) и Хорхе Масвидаля (35-17), а также признался, что даже не знал, что Масвидаль завершил карьеру.

«Многое в этом бою стояло на кону? Что?! Они дрались ни за что! — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. — Все это знали. Дана Уайт несколько раз говорил, что Колби принимает любые предложения, он хочет проводить самые громкие бои в полусреднем дивизионе. Я глава этого дивизиона. Единственный, кто меня волнует — это болтун из маленького замка «Хогвартс» в Лондоне.

Вы думаете, я смотрел этот бой?! Я живу в особняке за 20 миллионов долларов! Парни, я каждые выходные выхожу в открытое море, путешествуя по морям Майами. Я не смотрел этот бой. Вы думаете, что меня заботят бои, когда я общаюсь с самым горячими чиками в Майами? У меня есть дела поважнее, чем стоять в толпе и наблюдать за драками. Я наслаждаюсь жизнью, воплощая американскую мечту.

Масвидаль завершил карьеру? Даже не знал. Это интересно. Я не читал новости, не заглядывал в соцсети, потому что у меня есть дела поважнее. По моему мнению, он завершил карьеру, когда его победил я. Он сбитый летчик. Поэтому он попытался напасть на меня на улице. Он клоун, и ничего из себя не представляет. Он не стал завершать карьеру после поражения мне только потому, что не хотел до конца жизни думать, что именно я отправил его в отставку".

Масвидаль проиграл Бернсу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Гилберт Бернс
Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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