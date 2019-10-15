Кокляев рассказал о встрече со Шлеменко

Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев поделился впечатлениями о первой встрече с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

— Не могу не поделиться впечатлениями о первой нашей встрече, — написал Кокляев в Instagram. — Я такие встречи воспринимаю как трейлер к фильму, но встреча с Шлеменко, это короткометражка. Какой в соцсетях, такой и в жизни — человек из прошлого, который напомнил мне по выдержке командира штрафного батальона Твердохлебова, от которого веет болью и преданностью Отечеству. До встречи на тренировке, Саша.

В свою очередь Шлеменко, комментируя встречу с Кокляевым у себя на странице, заявил о том, что будет помогать тяжелоатлету готовиться к поединку с Александром Емельяненко, который состоится 29 ноября в Москве.?