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Кокляев рассказал о встрече со Шлеменко

15:22
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Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев поделился впечатлениями о первой встрече с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

— Не могу не поделиться впечатлениями о первой нашей встрече, — написал Кокляев в Instagram. — Я такие встречи воспринимаю как трейлер к фильму, но встреча с Шлеменко, это короткометражка. Какой в соцсетях, такой и в жизни — человек из прошлого, который напомнил мне по выдержке командира штрафного батальона Твердохлебова, от которого веет болью и преданностью Отечеству. До встречи на тренировке, Саша.

Саша Шлеменко @alexandershlemenko ? PS Не могу не поделиться впечатлениям о первой нашей встрече. Я такие встречи воспринимаю как трейлер к фильму , но встреча с Шлеменко , это короткометражка ? Какой в соц сетях , такой и в жизни — человек из прошлого , который напомнил мне по выдержке командира штрафного батальона Твердохлебова , от которого веет болью и преданностью Отечеству . До встречи на тренировке , Саша @alexandershlemenko ?? #Мыпобедим

Публикация от Mikhail Koklyaev (@koklyaev_mikhail)

В свою очередь Шлеменко, комментируя встречу с Кокляевым у себя на странице, заявил о том, что будет помогать тяжелоатлету готовиться к поединку с Александром Емельяненко, который состоится 29 ноября в Москве.?

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