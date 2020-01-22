Кокляев прокомментировал очередное задержание Емельяненко за дебош

Российский тяжеловес и стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал историю с арестом Александра Емельяненко за пьяный дебош. 21 января спортсмена арестовали на семь суток. Это не первое подобное происшествие с одним из лучших бойцов ММА.

— Я скажу так: я его понимаю, потому что давно за ним следил, — сказал Кокляев. — Я понял в общении с ним, что человек живет по-максимуму. Если я себя пытаюсь загнать в какие-то рамки и у меня получается, то он тоже пытается себя загнать в рамки, но у него не всегда получается. Он живет так, как ему удобно. Он мне как человек понятен. Я как-то сказал, что у нас больше половины страны таких, как Александр. Я и сам отчасти такой. Слава богу, умею сдерживать себя. Но не знаю, вот сейчас я выйду из подъезда, побежит ко мне какой-нибудь негодяй, начнет меня провоцировать. И что, я буду подставлять левую щеку? Ну какое-то время буду пытаться игнорировать, но потом все равно какие-то действия нужно предпринять будет. Не потому что я хотел бы сам, а потому что вариантов других не будет. Все мы люди, мы не идеальны. А Саша в этом весь. Честно скажу, я и не удивился, (Михаил Потапов)

29 ноября Емельяненко и Кокляев провели бой по правилам бокса, в котором Александр победил нокаутом в первом раунде.