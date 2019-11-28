Кокляев оказался на 20,5 килограмма тяжелее Александра Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев оказался на 20,5 кг тяжелее российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко накануне их поединка по правилам бокса. Вес Кокляева на официальной церемонии взвешивания составил 134 кг, а Емельяненко — 113,5 кг, сообщат РИА «Новости».

Бой Кокляева и Емельяненко пройдет 29 ноября в Москве. Федерация бокса России санкционировала этот поединок и учредила призовой фонд.