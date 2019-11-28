Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Кокляев оказался на 20,5 килограмма тяжелее Александра Емельяненко

28 ноября 2019, 17:00
Теги:

Пауэрлифтер Михаил Кокляев оказался на 20,5 кг тяжелее российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко накануне их поединка по правилам бокса. Вес Кокляева на официальной церемонии взвешивания составил 134 кг, а Емельяненко — 113,5 кг, сообщат РИА «Новости».

Бой Кокляева и Емельяненко пройдет 29 ноября в Москве. Федерация бокса России санкционировала этот поединок и учредила призовой фонд.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191128/1561715379.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир