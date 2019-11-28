Кокляев оказался на 20,5 килограмма тяжелее Александра Емельяненко
28 ноября 2019, 17:00
Пауэрлифтер Михаил Кокляев оказался на 20,5 кг тяжелее российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко накануне их поединка по правилам бокса. Вес Кокляева на официальной церемонии взвешивания составил 134 кг, а Емельяненко — 113,5 кг, сообщат РИА «Новости».
Бой Кокляева и Емельяненко пройдет 29 ноября в Москве. Федерация бокса России санкционировала этот поединок и учредила призовой фонд.
В Москве прошла церемония взвешивания перед боем Михаила Кокляева и Александра Емельяненко. Поединок состоится 29 ноября. pic.twitter.com/Q9d01q4ibs— IZ.RU (@izvestia_ru) November 28, 2019
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