Кокляев назвал причину драки с участием Дацика и Тарасова

Стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал массовую драку на пресс-конференции, посвященной боксерскому турниру «Короли ринга». Блогер Артем Тарасов и боец ММА Вячеслав Дацик устроили потасовку. По мнению Кокляева, начало драке было положено в тот момент, когда бойцы впервые встретились в октагоне.

«После этого боя Вячеслав Дацик до сих пор не согласен с тем решением судей о том, что победил Артем Тарасов, — цитирует «Рен-ТВ» Кокляева. — Нет дыма без огня. И если бы Артем понимал, что победа была безоговорочной, чистой, он бы спокойно относился на все выпады Дацика в его адрес, поэтому все продолжается. И я надеюсь, что как боец Артем Тарасов опять сделает вызов Дацику, надеюсь, уже в ринге, и мы посмотрим в будущем, может быть, как они себя проявят в реванше. Show Must Go On».