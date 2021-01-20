Кокляев назвал причину боя с Тарасовым

Российский спортсмен силовых видов спорта, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев рассказал, почему он решил провести бой по правилам бокса со спортивным блогером Артемом Тарасовым.

«Поп-бокс, где все по-настоящему: тренировки, люди, травмы и зрители. Как я к этому отношусь? Также как Федор Конюхов. Как-то перед очередным походом путешественника его спросили: «Зачем Вам это надо?» Феедор Филиппович ответил: «А *** дома делать?!» Не знаю правда это или нет, но ответ прост, понятен и мотивирует», — написал в Instagram Кокляев.

Бой между Кокляевым и Тарасовым состоится 20 февраля.

На счету 30-летнего Артема Тарасова семь профессиональных поединков по правилам ММА, в шести из которых он одержал победы. Последний бой Тарасов провел в апреле прошлого года, победив дисквалификацией одиозного Вячеслава Дацика.

41-летний Михаил Кокляев в ноябре прошлого года неудачно дебютировал в профессиональном боксе, уступив нокаутом в первом раунде известному тяжеловесу Александру Емельяненко.