Кикбоксер Туйнов рассказал, чего ждет от боя Романкевича и Кавалари

Кикбоксер Владислав Туйнов поделился своими ожиданиями от боя бразильского кикбоксера Сауло Кавалари и белорусского спортсмена Петра Романкевича.

«Это те бойцы, которые попробовали себя в поп-ММА, и возвращаются в кикбоксинг. Как они смогут вновь адаптироваться, почувствовать, что такое ринг кикбоксерский, что такое темп, динамика в кикбоксинге. Интересно понаблюдать, как покажет себя Кавалари, потому что я не могу представить, как он сейчас будет бить ногами, но на руках это будет мощная заруба», — сказал Туйнов РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.