Кикбоксер Бату Хасиков назначен исполняющим обязанности главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова, информирует пресс-служба Кремля. Ранее Путин принял отставку по собственному желанию от Алексея Орлова, который возглавлял регион с 2010 года.

38-летний Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года он являлся представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти республики Калмыкия. С июня 2017 года был советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Хасиков возглавляет общероссийское общественное движение "За спортивную страну", занимающееся популяризацией здорового образа жизни.