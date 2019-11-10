Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Келвин Каттар: «Интересно было бы подраться с Забитом в пяти раундах»

02:08
Теги:

Американский боец Келвин Каттар прокомментировал бой с Забитом Магомедшарировым на турнире UFC в Москве. Россиянин победил единогласным решением судей (29:28).

— Это был близкий бой, первый раунд был близкий, второй и третий раунды можно было и мне отдать. Забит меня не удивил, он делал то, что я и думал. Мое отношение к нему не изменилось, я его так же уважаю после боя, как и до. Это был отличный бой, если бы было пять раундов, остальные два раунда вам бы тоже понравились. Мне было бы интересно, что случилось бы в пяти раундах. Его ударная техника? Я не так уж много и почувствовал ударов. Мое лицо выглядит неплохо, как видите. Руки больше болят, — сказал Каттар. (Михаил Потапов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир