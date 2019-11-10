Келвин Каттар: «Интересно было бы подраться с Забитом в пяти раундах»

Американский боец Келвин Каттар прокомментировал бой с Забитом Магомедшарировым на турнире UFC в Москве. Россиянин победил единогласным решением судей (29:28).

— Это был близкий бой, первый раунд был близкий, второй и третий раунды можно было и мне отдать. Забит меня не удивил, он делал то, что я и думал. Мое отношение к нему не изменилось, я его так же уважаю после боя, как и до. Это был отличный бой, если бы было пять раундов, остальные два раунда вам бы тоже понравились. Мне было бы интересно, что случилось бы в пяти раундах. Его ударная техника? Я не так уж много и почувствовал ударов. Мое лицо выглядит неплохо, как видите. Руки больше болят, — сказал Каттар. (Михаил Потапов)