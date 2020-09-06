Келлехер удушающим приемом на 39-й секунде победил новичка UFC на турнире в Вегасе
03:50
Американский боец Брайан Келлехер на турнире UFC Вегас 9 в полулегком весе (до 65,8 кг) победил американца Рэя Родригеса.
Бой продолжался 39 секунд — только три поединка в полулегком весе завершились раньше. Келлехер победил в первом раунде после применения гильотины.
Изначально Келлехер должен был сразиться с Кевином Нейтивидедом, однако организаторы турнира заменили его на новичка UFC Рэя Родригеса. О причинах замены не сообщалось.