Келлехер удушающим приемом на 39-й секунде победил новичка UFC на турнире в Вегасе

Американский боец Брайан Келлехер на турнире UFC Вегас 9 в полулегком весе (до 65,8 кг) победил американца Рэя Родригеса.

Бой продолжался 39 секунд — только три поединка в полулегком весе завершились раньше. Келлехер победил в первом раунде после применения гильотины.

Изначально Келлехер должен был сразиться с Кевином Нейтивидедом, однако организаторы турнира заменили его на новичка UFC Рэя Родригеса. О причинах замены не сообщалось.