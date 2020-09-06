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Келлехер удушающим приемом на 39-й секунде победил новичка UFC на турнире в Вегасе

03:50
Брайан Келлехер победил Рэя Родригеса. Фото UFC
Брайан Келлехер победил Рэя Родригеса. Фото UFC

Американский боец Брайан Келлехер на турнире UFC Вегас 9 в полулегком весе (до 65,8 кг) победил американца Рэя Родригеса.

Бой продолжался 39 секунд — только три поединка в полулегком весе завершились раньше. Келлехер победил в первом раунде после применения гильотины.

Изначально Келлехер должен был сразиться с Кевином Нейтивидедом, однако организаторы турнира заменили его на новичка UFC Рэя Родригеса. О причинах замены не сообщалось.

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