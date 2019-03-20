Камил Гаджиев прокомментировал угрозы жизни со стороны Брандао

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал угрозы жизни со стороны бойца организации Диего Брандао. 19 марта бразилец заявил в Инстаграме, что "придет в Россию и убьет Гаджиева", так как тот не дает ему боев. В марте Брандао подписал контракт с ACA.

- У Fight Nights Global нет никаких обязательств перед Брандао, долгов тоже нет. Бои мы ему не давали потому что не было оппонентов, – сказал Гаджиев - За это время он дважды подрался в Rizin. А тут он подписал контракт без согласования с нами, это было очень странно. Он нарушил контракт. Юристы наши с ним связались и объяснили ему, что он не может драться без согласования с лигой пока у него есть контракт с Fight Nights Global. После этого он начал чудить, что свойственно Диего Брандао. У нас состоялся личный разговор, мы разберемся как два взрослых мужчины. (Михаил Потапов).