Камил Гаджиев объяснил свои слова о похоронах Александра Емельяненко

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал свои слова о том, что братья Емельяненко могут встретиться только на похоронах Александра.

«Меня спрашивают — я отвечаю, не более того, — заявил Гаджиев, беседуя с журналистами после турнира AMC Fight Nights 120. — Вчерашняя история о том, что братья могут встретиться на похоронах — меня спросили, я ответил. Я получаю цитируемость за счет АЕ [Александра Емельяненко], он получает цитируемость за счет меня. Он же недавно начал меня пылесосить — не я это начал. АЕ ни с того, ни с сего начал в каком-то подкасте перед боем с Ершовым зачем-то меня пылесосить. Что я организацию развалил, то сделал, это... Ну я и ответил, не более того.

При этом кто бы что ни говорил, я один из людей, которым искренне грустно от того, что происходит с АЕ. И я его задействовал тогда, когда он что-то более менее мог показать — в бою с Сантосом ему не хватило подготовки, но в целом он неплохо смотрелся. А те, кто сейчас пытаются это делать, просто наживаются на текущей ситуации с АЕ, и закончится это очень плохо. Потом они будут крайних искать и говорить: «Это не я его на этот бой подтянул, это он». Будут друг на друга ответственность перекладывать, когда его в больницу увезут прямо из клетки. Мы все с вами понимаем, что этим закончится, если он не возьмется за ум. Но это никому не нужно, потому что, если он поумнеет, он разгонит всех, кто вокруг него находится".

26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Некоторые зрители раскритиковали организаторов за то, что Емельяненко вышел на бой в неспортивном состоянии.