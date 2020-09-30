Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев в четверг, 1 октября станет гостем прямого эфира на Youtube-канале канале «Ушатайка: Спорт-Экспресс». Ориентировочное время начала эфира — 12:00 мск.

Мы обсудим скандальный бой Пираева и Моряка, исход поединка Бикрева и Амирова, будущее Владимира Минеева, Магомеда Исмаилова, Александра Емельяненко, развитие поп-ММА. Присылайте свои вопросы в чат прямого эфира, а также оставляйте их в комментариях к соответствующей теме в сообществе Youtube-канала «Ушатайка: Спорт-Экспресс».