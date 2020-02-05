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Камил Гаджиев: «Какую страну Кашин называет своей?»

21:11
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский ММА-промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, прокомментировал слова политического журналиста Олега Кашина, который сказал, что запретил бы ММА в России, а Хабиб Нурмагомедов дискредитирует страну.

— Кашин даже не подготовился, — заявил Гаджиев. — Если бы он про ММА почитал, то не называл бы их боями без правил. А в принципе, он же обиженный. Сколько раз у него были проблемы из-за не совсем адекватного взгляда на вещи. Да и что он имеет в виду под своей страной? Он же в Англию, насколько я знаю, эмигрировал лет пять назад? Так что всерьез к высказываниям Олега Кашина я бы точно не относился. (Михаил Потапов)

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