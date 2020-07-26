Камил Гаджиев: «Харитонов сейчас не захочет драться с Емельяненко»

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил возможность боя Александра Емельяненко с Сергеем Харитоновым.

— Бой с Харитоновым сейчас стал неактуален, я думаю, — сказал Гаджиев. — Считалось, что Емельяненко — лучший российский тяжеловес из тех, кто выступает дома, плюс был Харитонов — топовый боец, который переживает, возможно, не лучшие времена. Бой между ними был бы вообще пушкой, но сейчас Харитонов скажет, что Емельяненко должен его убедить, и будет прав. По-крайней мере сегодня Александр перестал быть актуален. Но пару ярких хороших побед, и он снова на коне.

Бой Исмаилова и Емельяненко прошел в Сочи 24 июля на турнире ACA 107. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. На взвешивании он показал 94,6 кг, а Емельяненко — 117,1 кг. После боя стало известно, что Емельяненко получил перелом носа.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8 поражений и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов имел одержал 17 побед, потерпел 2 поражения. Один из поединков завершился вничью.