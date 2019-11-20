Камил Гаджиев: «Если Конор мне в лицо повторит слова о дагестанцах, я ему пропишу»

Российский промоутер, глава Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что сделает в случае встречи с Конором Макгрегором. На пресс-конференции в Москве Макгрегор сказал, что Дагестанцы всегда бегают.

— Конор-то меня не знает. Может, он на мои предъявы вообще не поймет, о чем идет речь. В беседе с ним я могу оказаться в какой угодно ситуации, я могу быть просто россиянином и дагестанцем, и это может закончиться дракой между нами. А может, я буду функционером, и эта ситуация мне не позволит драться. Но молчать я не буду. Если бы сегодня мы оказались с Конором в одном помещении, я бы попросил его ответить за слова. Я бы сказал: «Конор, я из Дагестана». У тебя сейчас есть шанс в лицо мне сказать, что ты о нас думаешь. Он бы повторил то, что он сказал, а я бы сделал то, что должен сделать. Либо он сказал бы, что неудачно пошутил, он извиняется, или что-то в этом роде. Если он повторит, то что сказал на пресс-конференции, я ему прописываю! С правой, с левой или с ноги, кто как стоит!" - сказал Гаджиев. (Михаил Потапов)