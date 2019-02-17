Камил Гаджиев: "Бой Минакова и Конго был близок к ничьей"

Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев - о поединке Bellator 216 Чейк Конго - Виталий Минаков. Судьи отдали победу французу – 30-27, 29-28, 29-28. Это восьмая подряд победа Конго и первое поражение Минакова в карьере.

- Бой был достаточно близок к ничьей, - цитирует Гаджиева ТАСС. - Конго был результативнее и мощнее в своих атаках. Нужно отметить, что Виталий в третьем раунде провел тейк-даун на контратаке. В любом случае, бой был не столь активен на результативные действия, судьи могли принять решение в обе стороны.

43-летний француз одержал 30-ю победу в карьере (18 досрочно) при десяти поражениях.