Камару Усман: «Ни разу не чувствовал силы в ударах моих соперников в UFC»

Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман подчеркнул, что ни разу не был потрясен панчем или киком за все 12 боев в промоушене.

«Кто по мне попадал так, что я говорил себе: «Боже мой, вот это у него дурь!»? Да никто, — сказал Усман на подкасте Gorilla Wear USA. — Никто, если честно. По мне попадали жестко в спаррингах, но в боях я ни разу не чувствовал какой-то реальной силы. Да, были хорошие удары, но ничего особенного. «А, нормально» — вот такая моя реакция. У Масвидаля жесткие кики и панчи, но в целом ничего такого, с чем бы я ни сталкивался раньше.

Кто лучший ударник нашего веса? Висенте Люке — отличный ударник. Леон Эдвардс — хороший ударник. Масвидаль — хороший ударник. Вот эти трое, пожалуй".

12 июля прошлого года Усман победил Хорхе Масвидаля в своей второй защите титула в полусреднем весе UFC.