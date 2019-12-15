Камару Усман: «Хотел показать всем, что могу перебить Ковингтона и в стойке»

Боец ММА Камару Усман рассказал о своих впечатлениях после боя с Колби Ковингтоном. В главном поединке UFC 245 он нокаутировал соперника в пятом раунде и защитил чемпионский пояс.

— Это победа не только для меня, но и для всего мира, — сказал Усман после поединка. — Было много эмоций. Колби пытался вывести меня из себя, но я показал, что я сильнее и что могу победить любого в этом дивизионе. Несколько раз я поймал его я работал джебом. Я хотел показать всем, что могу его перебить и в стойке. Да, он жесткий, он стойкий, но я сильнее этого парня и доказал это. У меня было много эмоций я хотел его нокаутировать. Рад, что смог остановить его незадолго до конца боя.

На счету нигерийца 16 побед и одно поражение. У американца 15 выигрышей, дважды он проиграл. Оба бойца заработают по 500 тысяч долларов. Камару Усман завоевал чемпионский пояс UFC в марте текущего года, победив единогласным судейским решением Тайрона Вудли.