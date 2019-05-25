Кадыров назвал Нурмагомедова примером для молодежи

Глава Чечни, почетный президент ФК "Ахмат" Рамзан Кадыров высказался в адрес российского бойца ММА и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он отметил, что спортсмен является примером для подражания.

– Мы часто наблюдаем за известными людьми со стороны, охотно веря или не веря тому, что говорят о них разные СМИ... Я тоже был знаком с Хабибом Нурмагомедовым, как говорится, "со стороны", болея и радуясь за него как за блестящего спортсмена, мусульманина и кавказца. Несмотря на то, что Хабиб бывал в тренировочном зале "Ахмата", а его старший брат Шамиль Завуров и младший брат Саид Нурмагомедов успешно выступали за наш клуб, принося одну за другой эффектные победы, близко я Хабиба не знал. Истинную глубину его настоящего горского сердца я почувствовал тогда, когда узнал о том, что несмотря на угрозу дисквалификации он сообщил об отказе выступать под эгидой UFC в случае, если его братьям по вере и друзьям Зубайре Тухугову и Абубакару Нурмагомедову отказывают в предоставлении очередного поединка... Время шло и мужской поступок, а так же патриотическая позиция нашего брата были отмечены Президентом России Владимиром Путиным. Хабиб приехал ко мне в гости и здесь в словах, умении держать себя и искренних молитвах я увидел простого правоверного Брата, что способен быть достойным рабом Аллаха и преданным сыном Кавказа, умеющим одинаково твёрдо хранить в себе Веру во Всевышнего и верность данному слову. Я много раз говорил об истинно мужских достоинствах Хабиба. Сегодня еще раз повторяю, ибо такой пример для подражания необходим нашим взрослеющим ребятам. В этот священный месяц Рамадан я прошу Всевышнего, чтобы древняя земля Кавказа давала миру как можно больше таких сынов, трепетно придерживающихся Корана и Сунны, храбрых и немногословных героев, беззаветно любящих свою Отчизну! Выражаю огромную благодарность моему старшему Брату Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба, заслуженному спортсмену, легендарному тренеру за воспитание самых прославленных бойцов в мире и приглашаю его посетить республику. Да примет Всевышний наши добрые намерения и дела! – сказал Кадыров.