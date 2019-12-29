Кадыров намерен нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении победить Александра Емельяненко нокаутом. Ранее Кадыров в шутку вызвал Емельяненко-младшего на бой, и тот принял вызов.

«Во время воскресной тренировки меня опять спрашивают про поединок с Александром Емельяненко. Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его.

Так что ждите!

Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар.

Короче, угадайте, в корпус или в голову?" - написал Кадыров в Telegram.