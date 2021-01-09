Известные российские рэперы провели бой по правилам ММА. Андердог одержал убедительную победу

Рэперы Чипинкос и Дмитрий Никитин (D.Masta) провели бой по правилам ММА на Youtube-проекте «Наше дело».

Чипинкос известен тем, что называет себя гангстером, выпустил 30 альбомов и больше 100 клипов. D.Masta прославился в том числе из-за агрессивного поведения.

Никитин, обладающий репутацией человека, владеющего единоборствами, считался фаворитом поединка. Однако Чипинкос одержал убедительную победу. Он вчистую перебил соперника в первом раунде (был близок к досрочной победе после серии аппперкотов), лучше выглядел и во втором. На третий раунд сильно уставший D.Masta не вышел.

После боя Чипинкос заявил, что к поединку не готовился. «Поражение для меня было бы не позор, победа — не гордость, — сказал он. — Я не готовился, в залы не ходил, с тренерами не работал, как есть так и вышел. Спасибо Димасте, он молодец, красавчик. Терпел удары, выстоял против меня. Я — рэп-легенда. Это не просто слова, это факты».