Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram написал мотивационный пост.

Спортсмен опубликовал картинку, на которой ребенок смотрит в зеркало и в отражении видит Хабиба в чемпионском поясе UFC.

«Из ниоткуда — на вершину горы», — подписал снимок Нурмагомедов.

Хабиб в 2020 году провел один поединок. 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он выступил на турнире UFC 254 и досрочно победил Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он заявил о завершении карьеры.