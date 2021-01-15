«Из ниоткуда — на вершину горы». Хабиб опубликовал мотивационный пост
10:23
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram написал мотивационный пост.
Спортсмен опубликовал картинку, на которой ребенок смотрит в зеркало и в отражении видит Хабиба в чемпионском поясе UFC.
«Из ниоткуда — на вершину горы», — подписал снимок Нурмагомедов.
Хабиб в 2020 году провел один поединок. 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он выступил на турнире UFC 254 и досрочно победил Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он заявил о завершении карьеры.
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