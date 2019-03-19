Иван Штырков подписал контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков (15-0-1), представляющий клуб "Архангел Михаил", подписал контракт UFC на четыре боя.

Планируется, что он будет выступать в дивизионе до 93 кг. Дата дебютного в UFC поединка и имя соперника пока неизвестны. Менеджером Штыркова будет Саят Абдрахманов, который также работает с Петром Яном (12-1) и Алексеем Кунченко (20-0).

Штырков провел предыдущий бой на турнире RCC5 в Екатеринбурге и одержал досрочную победу болевым приемом на руку над Тиаго Сильвой. Сейчас 30-летний российский боец занимает 17-ю строчку мирового рейтинга в полутяжелой весовой категории. (Михаил Потапов)