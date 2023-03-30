Иван Штырков подерется с Виктором Немковым 13 мая на RCC 15

Российский тяжеловес Иван Штырков (22-2) проведет следующий бой против Виктора Немкова (32-8), брата чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова (15-2). Поединок состоится 13 мая на RCC 15 в Екатеринбурге. Это подтвердил Штырков у себя в соцсетях.

«И снова в деле», — прокомментировал анонс боя Штырков.

Штырков в прошлом бою одолел Асылжана Бахытжанулы (14-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на RCC 13 в Екатеринбурге.

Немков одолел Степана Горшечникова (8-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на ASI CHAMPIONSHIP 6 в Кемерово.