Источник: UFC в процессе организации боя Фергюсон – Холлоуэй

Журналист Bjpenn.com Крис Тэйлор в своем Твиттере подтвердил информацию, что UFC может организовать поединок за титул временного чемпиона в легком весе между Тони Фергюсоном и чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем.

Оба бойца идут на серьезных победных сериях: у Фергюсона 11 побед подряд, у Холлоуэя – 13.

Напомним, что титулом полноценного чемпиона UFC в легком весе сейчас владеет Хабиб Нурмагомедов. В январе Атлетическая комиссия NSAC отстранила 30-летнего россиянина до июля 2019 года за участие в потасовке после боя в рамках UFC 229 против ирландца Конора Макгрегора.

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