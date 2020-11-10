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Источник: Фелдер заменит Махачева в поединке с Дос Аньосом

01:48
Пол Фелдер. Фото MMA Fighting.
Пол Фелдер. Фото MMA Fighting.
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Американский боец ММА Пол Фелдер готов провести бой против бразильца Рафаэля Дос Аньоса, сообщает в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото. Ранее от поединка отказался россиянин Ислам Махачев. Он заявил, что подхватил инфекцию.

Окамото со ссылкой на представителей UFC указал, что бой пройдет в пятираундовом формате, как и планировалось в случае с Махачевым.

Поединок Махачева и дос Аньоса должен был возглавить турнир UFC Vegas 14, который пройдет в ночь на 15 ноября.

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Первоначально его бой с экс-чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби, но тогда бразилец заразился коронавирусом. 35-летний Фелдер одержал 17 побед при пяти поражениях.

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