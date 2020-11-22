Источник: бой Яна и Стерлинга на UFC 256 перенесен
13:20
Бой чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с претендентом Алджамейном Стерлингом перенесен, утверждает MMA Island. Поединок должен был пройти 13 декабря на UFC 256.
Бой Ян — Стерлинг может быть перенесен на UFC 258, который пройдет 13 февраля.
Ян завоевал вакантный пояс чемпиона, 12 июля выиграв техническим нокаутом у бразильца Жозе Альдо. На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА (7-0 в UFC). У 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения (11-3 в UFC).
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