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Сегодня, 15:49

Исмаилов рассказал о своем главном желании перед боем со Шлеменко

Мария Гусева
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о своем главном желании перед боем с Александром Шлеменко.

«Кушать хочу я. Хочу есть. В моей голове сейчас хинкали... Пролетает, но в любом случае я хочу поприветствовать всех, рад, что это все же произойдет. Несмотря на кучу сомнений, высказываний, кто там верил, кто там не верил в это противостояние, но оно случится. О дальнейших своих надеждах, как это все пройдет, рассказывать уже не буду», — цитирует «РЕН ТВ» Исмаилова.

Бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко станет главным поединком турнира RCC 13, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге. Победитель получит специальный чемпионский пояс RCC.

На счету Шлеменко 61 победа, 14 поражений и одна ничья. У Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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