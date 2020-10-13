Исмаилов проведет в АСА еще минимум два боя

Магомед Исмаилов проведет в АСА еще не менее двух боев, сообщил «СЭ» президент АСА Алексей Яценко.

Во вторник было объявлено о том, что 12 декабря на турнире АСА 115 Исмаилов сразится с Иваном Штырковым в полутяжелом весе. В сентябре основатель АСА Майбек Хасиев сообщил на пресс-конференции, что у Исмаилова по контракту с АСА остался один бой, при этом сам боец хочет провести еще один.

— С Магомедом еще не обсуждали продление контракта?

— Насколько я понял, это вопрос решенный — у него еще два боя в лиге. Помимо боя со Штырковым он у нас еще на один бой. И если вы помните, Майрбек тогда озвучил, что это было желание со стороны Исмаилова. Если помните, Магомед еще заявлял, что хочет, чтобы ACA стала организацией, где он завершит карьеру.

— То есть два боя — и все?

— Я этого не сказал. Думаю, он проведет эти два боя, и наши отношения продлятся.

На счету 34-летнего Исмаилова в ММА 16 побед, 2 поражения и 1 ничья. (Илья Андреев)