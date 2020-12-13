Исмаилов подарил куклу с топором в голове президенту ACA

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов после победы в главном бою вечера на турнире АСА 115 над Иваном Штырковым продемонстрировал куклу с топором в голове. Это подарок президенту Absolute Akhmat Championship Алексею Яценко.

Напомним, перед боем Яценко передал Исмаилову куклу вуду с его лицом, в которую было воткнуто несколько иголок. По словам главы АСА, эту куклу прислали на имя Исмаилова в офис организации.

«Мне Яценко подарил куклу. А это вот из Дагестана посылка пришла для Яценко. Ответная куколка с топором в голове», — сказал Исмаилов.