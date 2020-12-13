Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Исмаилов подарил куклу с топором в голове президенту ACA

13 декабря 2020, 22:49
Теги:

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов после победы в главном бою вечера на турнире АСА 115 над Иваном Штырковым продемонстрировал куклу с топором в голове. Это подарок президенту Absolute Akhmat Championship Алексею Яценко.

Напомним, перед боем Яценко передал Исмаилову куклу вуду с его лицом, в которую было воткнуто несколько иголок. По словам главы АСА, эту куклу прислали на имя Исмаилова в офис организации.

«Мне Яценко подарил куклу. А это вот из Дагестана посылка пришла для Яценко. Ответная куколка с топором в голове», — сказал Исмаилов.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир