Исмаилов: «Мы с Хабибом против убийств и насилия»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов — о своем отношении к убийству учителя колледжа Конфлан-Сент-Онорин во Франции.

— Хочу сразу сказать: мы против убийств и насилия, — приводит RT слова Исмаилова. — И я, и Хабиб, и другие. Мы не поддерживаем то, что именно он сделал. Просто получилось так, что в наших заявлениях акцент был сделан на карикатурах, а не на действиях этого мужчины. Естественно, когда нам говорят, что будут вывешивать подобные изображения на зданиях, мы реагируем именно на это.