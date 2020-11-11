Исмаилов: «Мы с Хабибом против убийств и насилия»
15:44
Российский боец ММА Магомед Исмаилов — о своем отношении к убийству учителя колледжа Конфлан-Сент-Онорин во Франции.
— Хочу сразу сказать: мы против убийств и насилия, — приводит RT слова Исмаилова. — И я, и Хабиб, и другие. Мы не поддерживаем то, что именно он сделал. Просто получилось так, что в наших заявлениях акцент был сделан на карикатурах, а не на действиях этого мужчины. Естественно, когда нам говорят, что будут вывешивать подобные изображения на зданиях, мы реагируем именно на это.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/801987-ismailov-ubiistvo-franciya