Ислам Махачев стал почетным гражданином Махачкалы

Действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) получил удостоверение и диплом почетного гражданина Махачкалы, сообщает «МК в Дагестане».

Председатель городского собрания Марис Ильясов подчеркнул, что Махачев, завоевав чемпионский пояс UFC, прославил Махачкалу и Дагестан на весь мир.

В прошлом году депутаты махачкалинского горсобрания поддержали предложение о присвоении звания «Почетный гражданин Махачкалы» Махачеву. «Нашему спортсмену удалось одержать победу и прославить нашу Махачкалу и наш Дагестан на весь мир в это непростое время!» — написал в Telegram депутат Салман Дадаев.