Ислам Махачев рассказал, как ударил друга Макгрегора
Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал в интервью «СЭ», как ударил Диллона Дэниса — друга Конора Макгрегора и бойца Bellator. Это произошло после победы Хабиба Нурмагомедова над Макгрегорм 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. После подинка Хабиб атаковал Дэниса.
— Какие были эмоции после того, как Хабиб бросился в зал в Вегасе?
— Как вспышка. Там все длилось 15-20 секунд. Даже подумать не успел. Я оббежал ринг — есть видео, как я упал с ринга, потом поднялся — ударил, а потом меня скрутили.
— Кого ударили?
— Диллона Дэниса.
— Кого-то еще из команды Макгрегора хотелось ударить?
— У нас нет проблем ни с кем из команды Макгрегора. К его тренерам претензий нет. А вот Дэнис много чего болтал.
— Он серьезный боец, на ваш взгляд?
— Нет, конечно. Это понимает любой, кто разбирается ММА.
— У него один или два боя в Bellator, если не ошибаюсь.
— Да, две победы. Дрался с такими же, как и он. (Илья Андреев)
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