Ислам Махачев рассказал, как ударил друга Макгрегора

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал в интервью «СЭ», как ударил Диллона Дэниса — друга Конора Макгрегора и бойца Bellator. Это произошло после победы Хабиба Нурмагомедова над Макгрегорм 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. После подинка Хабиб атаковал Дэниса.

— Какие были эмоции после того, как Хабиб бросился в зал в Вегасе?

— Как вспышка. Там все длилось 15-20 секунд. Даже подумать не успел. Я оббежал ринг — есть видео, как я упал с ринга, потом поднялся — ударил, а потом меня скрутили.

— Кого ударили?

— Диллона Дэниса.

— Кого-то еще из команды Макгрегора хотелось ударить?

— У нас нет проблем ни с кем из команды Макгрегора. К его тренерам претензий нет. А вот Дэнис много чего болтал.

— Он серьезный боец, на ваш взгляд?

— Нет, конечно. Это понимает любой, кто разбирается ММА.

— У него один или два боя в Bellator, если не ошибаюсь.

— Да, две победы. Дрался с такими же, как и он. (Илья Андреев)

Дружит с Хабибом и должен повторить его путь. Большое интервью Ислама Махачева