Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал в интервью «СЭ» о своем отношении к звезде Youtube Вячеславу Дацику.

— Что думаете о таком персонаже, как Вячеслав Дацик?

— Отсидел, вышел из тюрьмы, теперь хочет создать вокруг себя шум. Может, хочет таким образом заработать. Не знаю. Лишними мыслями голову не забиваю. Просто смотрю и думаю: «Для чего это человеку нужно? Чего он хочет добиться?»

— Его бой с блогером Артемом Тарасовым смотрели?

— Смотрел. Но это несерьезно. Вообще в бою с соперником, который намного больше тебя, можно серьезно травмироваться. Даже из-за удара. Допустим, Артем проходит в ноги. А Дацик просто оттягивается, после чего Артем остается под ним. Так можно и позвоночник повредить, и получить серьезные травмы. Вообще, травмы часто возникают, когда работаешь с партнером, который больше тебя. Люди иногда об этом не задумываются, или считают, что их это не коснется. Тарасов мог бы получить такую травму, что потом пришлось бы собирать деньги на лечение.

Дацик — эпатажный боец ММА, много лет отсидевший в тюрьме. В конце февраля этого года он освободился, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым. Вес Дацика составлял около 150 кг, а Тарасова — около 80 кг. Дацик проиграл из-за дисквалификации. (Илья Андреев)

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