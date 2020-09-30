Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ислам Махачев не верит, что Хабиб продолжит дело своего отца

30 сентября 2020, 23:15
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал, насколько тяжело он перенес смерть известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Также он выразил сомнения, что сын специалиста, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжит дело отца.

«Конечно, я нелегко пережил его смерть, — сказал Махачев в эфире канала «Руки выше» на Youtube. — Это был не просто человек, с которым ты тренируешься с пяти до семи и уходишь домой. Он занимал большое место в жизни у каждого из нас.

Это было нелегко, но ты понимаешь, что у каждого время когда-нибудь настанет. Это была воля всевышнего, и он ушел. Это и помогает. Вера помогает в таких моментах.

Кто может занять его место? У Хабиба получится, если он займется. Но думаю, что он не будет этим заниматься. Хабиб всю жизнь в спорте, он уже устал от этого. Но он всегда помогает бойцам, которые растут".

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. Ему было 57 лет.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uHw6BUXkqOM&feature=youtu.be

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 2752
Все опросы
Как завершится бой Хабиб — Гэтжи?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир