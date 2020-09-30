Ислам Махачев не верит, что Хабиб продолжит дело своего отца
Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал, насколько тяжело он перенес смерть известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Также он выразил сомнения, что сын специалиста, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжит дело отца.
«Конечно, я нелегко пережил его смерть, — сказал Махачев в эфире канала «Руки выше» на Youtube. — Это был не просто человек, с которым ты тренируешься с пяти до семи и уходишь домой. Он занимал большое место в жизни у каждого из нас.
Это было нелегко, но ты понимаешь, что у каждого время когда-нибудь настанет. Это была воля всевышнего, и он ушел. Это и помогает. Вера помогает в таких моментах.
Кто может занять его место? У Хабиба получится, если он займется. Но думаю, что он не будет этим заниматься. Хабиб всю жизнь в спорте, он уже устал от этого. Но он всегда помогает бойцам, которые растут".
Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. Ему было 57 лет.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uHw6BUXkqOM&feature=youtu.be