Ислам Махачев: "Давно не дрался три раунда"

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал бой с Арманом Царукяном. Россиянин на турнире UFC 149 в Санкт-Петербурге победил единогласным решением судей.

- Я давно не дрался 3 раунда. Получилось чуть-чуть неожиданно, но я доволен результатом, - цитирует tofight.ru Махачева. - Я думал, что в партере полегче будет, но Арман крепким парнем оказался. Он молодой, у него все впереди. Мне все равно с кем проводить свой следующий бой. Главное, чтобы этот соперник был из топ-15.

Турнир UFC 149 в Санкт-Петербурге. Live!