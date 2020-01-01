Исаев нокаутировал Рошолта в финале Гран-при PFL и выиграл миллион долларов

Россиянин Али Исаев победил американца Джареда Рошолта техническим нокаутом в финале Гран-при PFL в тяжелом весе (свыше 93 кг). Поединок завершился в четвертом раунде.

На счету 36-летнего Исаева — 9 побед в 9 боях в ММА. У 33-летнего Рошолта — 20 побед и 8 поражений. Российский боец получит за победу в Гран-при 1 миллион долларов.

Исаев — чемпион Европы по вольной борьбе 2009 года в весовой категории до 120 кг (в составе сборной Азербайджана).